Gazpacho di Anguria e Fragole | dolce sapore estivo

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024)di: un piattoma leggero, rinfrescante, con un tocco di sorpresa per rimanere i tuoi invitati stupiti L’estate è sinonimo di sole, mare e relax. Ma è anche il momento perfetto per esplorare nuove ricette che sfruttano i doni della stagione. I piatti estivi devono essere leggeri, rinfrescanti e, perché no, anche un po’ sorprendenti. Quest’oggi, vi porteremo alla scoperta di una ricetta particolare che incarna perfettamente lo spirito dell’estate: ildidiIlè un classico della cucina spagnola, un piatto freddo a base di verdure crude, ideale per combattere il caldo. Ma questa versione conoffre una variantee succosa che stupirà i vostri ospiti e delizierà il vostro palato.