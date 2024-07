Galleria dell’Accademia ingresso gratuito per la Domenica al Museo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 - In occasione della “al” (#), iniziativa introdotta dal MiC-Ministero della Cultura,7 luglio ladi Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico. Anche in estate ritorna la possibilità di ammirare la collezione permanente della, da quella pittorica, che include prestigiosi dipinti a fondo oro prodotti tra il Duecento e il primo Quattrocento, capolavori dell'arte tardogotica e rinascimentale, importanti opere cinquecentesche, pale d'altare realizzate tra il XVI e il XVII secolo e una selezione di capolavori dei maestri ottocenteschi a quella scultorea, che oltre a presentare il David di Michelangelo è ricca di opere dal Cinquecento all’Ottocento, dal Ratto delle Sabine del Giambologna alle sculture non finite di Buonarroti, oltre alla splendida Gipsoteca.