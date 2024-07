Flirt e amori estivi | i 10 consigli di per avere successo

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’estate è la miglior stagione per vedere nascere. Che si tratti un sentimento profondo, destinato a durare nel tempo, o una meteora, destinata a durare il tempo di una vacanza o poco più, questo è il momento di lanciarsi. I single in questo periodo sono più aperti a nuove conoscenze, come dimostrato anche dall’aumento di traffico sulle applicazioni per il dating, confermato anche da PhaseApp. Anche se non sei alla ricerca di una storia seria, quando incontri qualcuno non fermarti in superficie, e cerca di approfondire un po’ la conoscenza. Con il coinvolgimento mentale, anche minimo, tutto diventa più intenso ed eccitante, anche la storia di una notte. “In estate ci scopriamo di più, usciamo di più, si fa più tardi la sera e, in generale, cresce il desiderio di conoscere e confrontarsi con persone nuove.