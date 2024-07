Farmacia comunale al via la riqualificazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Via ai lavori didelladi Maranello, in Piazza Amendola, dove i locali verranno ampliati e riorganizzati. L’intervento comporterà la chiusura dell’esercizio per tre giorni, da domani a sabato compresi, ma a partire da lunedì nei locali di fianco all’attualel’attività riprenderà regolarmente. Il restyling prevede, oltre all’ampliamento dei locali, anche la realizzazione di aree attrezzate più confortevoli e rispettose della privacy. Il progetto prevede la creazione di un’area dedicata alle prenotazioni, di un’area di attesa e di due nuove salette: una per i piccoli test e i monitoraggi - ad esempio per misurare la pressione - e l’altra, più spaziosa, che andrà ad ospitare i nuovi servizi al cittadino.