Famosa conduttrice Rai svela un retroscena inaspettato su Temptation Island 2024 | é tutto vero? Cosa succede dietro le quinte

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo la prima puntata diuna notaRaiunche i telespettatori non si aspettavano. Giovedì 27 giugnoè andata in onda la prima puntata di. Questa edizione è iniziata molto bene anche grazie all'hype social che ha accompagnato il reality. Sono settimane che se ne parla ed orasi fa. Durante la prima puntata sono iniziate le presentazione delle coppie e dei tentatori e delle tentatrici. Dopo pochi minuti dalla separazione delle coppie che si sono messe in gioco arrivano i primi video nel pinnettu e sono per Jenny e Alessia. I rispettivi fidanzati si mostrano molto disponibili verso le tentatrici,che non fa affatto piacere alle fidanzate.