Eros Ramazzotti e la fidanzata Dalila | Aria di tempesta con lei

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Personaggi tv.e la: “dicon lei” –è di nuovo single? Tale interrogativo viene rilanciato dal settimanale Chi che, nella rubrica Chicche di gossip di questa settimana, lancia degli indizi sulla presunta crisi tra l’artista e laGelsomino, ex modella 35enne che oggi lavora per organizzare eventi. ( dopo le foto) Leggi anche: Nozze Simona Ventura, tutto pronto per il grande giorno: colpo di scena tra gli invitati vip Leggi anche: Mahmood, la collega sgancia la bomba: “Ha un fidanzato, l’ho conosciuto” (VIDEO)e laGelsomino: “dicon lei” Se nei mesi scorsi qualcuno aveva avanzato l’ipotesi di una gravidanza della giovaneGelsomino, ora si insinua il dubbio che tra lei e il fidanzatoci sia una crisi in corso.