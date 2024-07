Elden Ring | Shadow of the Erdtree guida alla quest di Conte Ymir e Jolàn

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilsono senza dubbio due degli NPC più interessanti diof the, con unache oltre ad offrire ricompense estremamente interessanti consente anche di scoprire una gran quantità d’informazioni interessanti sulla lore del gioco. Inoltre come se non bastasse tutto ciò, grazie ad essa è possibile accedere ad un’area opzionale. Prima di scoprire come portare a termine correttamentea missione, consigliamo di leggere unasu come risolvere ladi Moore, di Igon e della Sacerdotessa della Comunione Draconica, di Dane Fogliamorta ed anche quella di Thiollier e Santa Trina. Inoltre consigliamo di scoprire come sconfiggere il Comandante Gaius, il Cavaliere Putrescente, il Drago Antico Senessax, il Drago del Picco Frastagliato, Bayle il Terribile, Messmer l’Impalatore, l’Ippopotamo d’oro, Rennala cavaliera della Luna gemella, Leone danzante belva divina, Logur L’Artiglio Ferino, il Cavaliere Gabbianera ed infine anche il Golem della Fornace.