Cecilia e Ignazio sposi la luna di miele può aspettare | cosa succede adesso dopo il matrimonio

Rodriguez e Moser finalmente moglie e marito. 7 anni d'amore, iniziato nella casa del GF Vip, la più piccola dei fratelli Rodriguez e il figlio dell'ex ciclista si sono sposati. E per quanto se ne parla non è azzardato dire che il loro è stato il dell'estate 2024. in grande stile, iniziato con una cena in giardino tra intimi e finito con la festa del giorno in piscina. La cerimonia è andata in scena domenica 30 giugno a Villa la Fernanda, nella Tenuta di Artimino, in Toscana, con tutti i familiari e gli amici vip ed è stata raccontata nei minimi dettagli dal settimane Chi che, per la cronaca, ha anche immortalato Belen con il nuovo fidanzato, come abbiamo raccontato qua sotto.