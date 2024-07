Bozzoli la fuga in Maserati e la voce sulla posizione | Possibilità di farcela zero

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Prosegue la 'dall'ergastolo' di Giacomo, condannato due giorni fa al carcere a vita per l'omicidio dello zio Mario e da allora irreperibile assieme alla moglie e al figlio di nove anni. Tra le ipotesi, il Corriere della Sera cita la, riferita in Procura dalla famiglia o dagli avvocati, che i tre si trovino in un Paese confinante con l'Italia raggiunto a bordo delladi. L'ipotesi al momento non è accertata, spiegano fonti investigative all'AGI. L'ex imprenditore non aveva restrizioni nella sua libertà di movimento e sarebbe scappato qualche giorno prima della sentenza della Cassazione che ha confermato le condanne in primo e secondo grado nell'ambito di un procedimento indiziario e travagliato, passato anche attraverso una richiesta di archiviazione della Procura con successiva avocazione della Procura Generale e riapertura del caso.