Ballando con le Stelle 2024 | Pellegrini Zilli Barbareschi e Paolantoni nel cast

(Di mercoledì 3 luglio 2024) FedericaSono settimane piuttosto calde, ma il clima non c’entra: parliamo dicon le. La nuova edizione partirà già a settembre (salvo variazioni, la premiere è programmata per sabato 28 settembre) e Milly Carlucci è alle prese con il “reclutamento” dei personaggi noti da schierare in pista. Ildi concorrenti è in via di definizione, ma alcuni possiamo già considerarli abili e arruolati. Dagospia ha anticipato i nomi di alcuni “vipponi” che avrebbero risposto “sì” alla chiamata della Carlucci e DavideMaggio.it è in grado di confermarvi che, tra loro, saranno sicuramente della partita Federicae Nina, entrambe ex giudici a Italia’s Got Talent (la nuotatrice arrivò proprio quando la cantante uscì di scena dallo show di Sky).