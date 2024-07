Adriano Panatta mette in guardia Sinner | Sta diventando usuale che perda set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Nell’ultima puntata de “La Telefonata“, podcast su Sportify,è stato pungolato da Paolo Bertolucci e ha espresso valutazioni su quanto è accaduto a Wimbledon. Particolare attenzione c’è stata sull’esordio di Jannikche, contrariamente alle previsioni, è stato costretto a lasciare un set al tedesco Yannick Hanfmann nel primo turno. Una vittoria in quattro parziali che non ha convinto: “Stacheset nelle partite che sta giocando sull’erba, contro buoni giocatori ma non certo dei fenomeni“. Un pensiero che si lega anche al percorso di Halle, dove Jannik ha sì vinto il torneo, ma battendo l’olandese Tallon Griekspoor, l’ungherese Fabian Marozsan e il tedesco Jan-Lennard Struff in tre set e non in due come ci si poteva attendere.