A Milano spopola una nuova ossessione beauty da fare prima delle vacanze

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Si chiama Body Protocol – Slim Tonic Ritual ed è il nuovo rituale di bellezza milanese per preparare il corpo alleestive. Dove farlo Con l’arrivo della bella stagione AQVAM SPA powered by Beautick, laurban Spa di Park Hyatt, l’esclusivo hotel cinque stelle lusso nel cuore di, presenta “Body Protocol – Slim Tonic Ritual”, il nuovo trattamento corpo pensato per l’estate che utilizza la tecnologia di ultima generazione ad infrarossi, Endothermic (Etik). Questi innovativi macchinari sono la novità principale della Spa di Park Hyatt, che si rinnova sotto il segno di Beautick, brand Hair & Makeup fondato e diretto da Beppe D’Elia, visionario e rinomato hair-stylist di fama internazionale nonché protagonista e mente creativa del salone Beppe D’Elia Hair Jewellery, situato al primo piano dell’hotel, pensato per ospiti dell’hotel e per una clientela esterna.