1000 euro per passare una giornata ad assaggiare gelati | Puoi chiedere di più? Assolutamente no L’incredibile annuncio è virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) “Maxibon, is bon” recitava il celebre spot pubblicitario anni Novanta che fece conoscere per la prima volta al grande pubblico Stefano Accorsi (e, dopo di lui, Cristiana Capotondi). Con annessi e innocenti ammiccamenti. Sempre a proposito di “morsi di piacere”, il sandwich-gelato torna adesso a far parlare di sé, proponendo un lavoro estivo dei sogni. Un incarico professionale una tantum che, facile scommetterlo, farà gola a tantissimi. In collaborazione con InfoJobs, lo storico marchio oggi di proprietà del gruppo Froneri ha aperto infatti le candidature ufficiali per diventare “assaggiatore-assaggiatrice” di Maxibon. E già questa sarebbe un’esperienza godibile e in fondo nemmeno drammatica per le nostre prove-costume, visto che ogni porzione sprigiona 169 calorie.