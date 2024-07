Wimbledon match sospesi per la pioggia | una benedizione per gli italiani Musetti e Nardi erano sotto…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo una giornata inaugurale sostanzialmente senza intoppi a livello meteorologico, è arrivata quest’oggi la prima vera interruzione perdi2024. Fortunatamente le previsioni sono abbastanza incoraggianti e nel pomeriggio non dovrebbero esserci problemi in tal senso, ma attualmente tutti i campi sono stati coperti con i teloni interrompendo dunque il gioco. Come spesso capita ai Championships, dovrebbe trattarsi di uno scroscio d’acqua abbastanza rapido che ha però costretto gli organizzatori a sospendere temporaneamente il programma. In ogni caso non si tornerà a giocare prima delle ore 14.00 italiane (le 13.00 locali), anche per ristabilire delle condizioni minime di sicurezza sull’erba ormai umida dell’All England Club.