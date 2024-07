Scuola appena finita ma è già emergenza per la ripresa | In Lombardia oltre 23mila posti da coprire

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Laè terminata da meno di un mese ma inla Flc Cgil suona già la campanella d’allarme per il prossimo anno scolastico: a settembre, tra docenti e personale Ata (collaboratori e impiegati), una persona su quattro sarà precaria. Il ministero dell’Istruzione, dovrà attribuire circa 37mila, in una situazione di estrema complessità considerato che molte segreterie saranno senza dirigente scolastico (ad oggi si contano 58 pensionamenti e 31 sedi sottodimensionate in reggenza) e senza direttore amministrativo. I dati sui quali ha fatto i conti il sindacato guidato inda Massimiliano De Conca, sono quelli dell’organico cosiddetto “di diritto” ovvero quello previsto sulla base delle iscrizioni ricevute, delle classi create e dei piani orari stabiliti per ciascuna istituzione scolastica.