Salute | incontinenza urinaria per 5 mln italiani più colpite le donne

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 lug. (Adnkronos) - L', definita come "una qualunque perdita di urine lamentata", interessa più di 5 milioni di cittadini in Italia: il 20-30% dellee il 2-11% dei maschi in età adulta. Tale percentuale nellesale al 32-64% durante la gravidanza e al 55% nella popolazione anziana di entrambe i sessi. E a questa patologia che ha un forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti è dedicata la Giornata nazionale dell'urologia promossa oggi dalla Società italiana di urologia (Siu). Obiettivo: informare e sensibilizzare l'opinione pubblica su una condizione che rappresenta una grave perdita di abilità sia in termini di limitazione di attività che di restrizione della partecipazione alla vita sociale.