Rosanna Cancellieri Attacca Emma Marrone | Ecco Le Brutte Parole Della Giornalista!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di martedì 2 luglio 2024), durante una diretta televisiva, hato duramente la cantante salentinaquali sono state le sue acerbe: Indifferenza alle Critiche sul Suo Corpo e Abbigliamentoha sempre affrontato le critiche sul suo corpo e sul suo modo di vestire con indifferenza. Durante uno dei suoi concerti, ha deciso di fare un discorso rivolto a tutte le giovani ragazze, esortandole a non farsi condizionare dalle opinioni altrui: “Dovete vivere la vostra vita per avere le spalle forti come le mie. Non badate a certe cose. Ogni corpo ha la sua dignità, ogni corpo ha la sua bellezza. La perfezione non esiste e se esiste, è opera di un chirurgo, credetemi”, ha dichiarato la cantante con fermezza.