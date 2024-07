Rivolta contro i tappi che non si staccano | Fatti apposta per creare un disagio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 luglio 2024) Da domani le bottiglie fino a tre litri dovranno avere i coperchi attaccati. Molte le voci contrarie: “Ma a cosa serve tutto questo?”. E c’è chi accusa: “Sono odiosi e sembrano creatiper metterci in difficoltà” “Io non so come facciano tutti a credere che questi nuovi, che non simai, siano stati un’invenzione positiva. Io ho delle difficoltà incredibili e rimpiango i cari e vecchidi plastica che si staccavano quando aprivi le bottiglie”. Matteo, 44 anni, è solo una delle tante voci critiche, raccolte dalla nostra redazione, sui nuovi “solidali“, progettati per rimanere ben saldi al contenitore per un lembo, così da non poter essere dispersi nell’ambiente. Da domani, mercoledì tre luglio, in tutta Europa scatterà l’obbligo ad utilizzarli, al posto di quelli tradizionali.