Omicidio Bozzoli | irreperibile il nipote condannato all' ergastolo Al momento non è latitante

(Di martedì 2 luglio 2024) AGI - Di Giacomoancora non c'è traccia nonostante le serrate ricerche condotte questa notte dalle forze di polizia. Alle 20 di ieri sera i carabinieri bresciani hanno bussato alla porta della sua casa sul lago di Garda, dov'è residente, per eseguire la condanna della Cassazione all'per l'e la distruzione del cadavere dello zio Mario nel 2015. Ma, che ha trascorso questi nove anni da uomo libero in attesa della sentenza definitiva di un processo indiziario, non c'era. In ogni caso, spiega una fonte giudiziaria all'AGI, l'ordine di esecuzione della sua condanna "è inserito in tutte le banche dati italiane ed europee". All'ex imprenditore di 39 anni non è tecnicamente une quindi non è possibile cercarlo attraverso intercettazioni e altre modalità d'indagine più penetranti.