Mondiali 2026 il regolamento delle qualificazioni | dalla fase a gironi alla Nations League le insidie per l’Italia

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) E’ il momento dei bilanci in casa Italia dopo il pessimo rendimento a Euro 2024 e ovviamente sono in corso valutazioni a 360°.ha disputato con ogni probabilità il peggior Europeo della sua storia e le prospettive non sono di certo entusiasmanti. Gli azzurri hanno disputato quattro partite una più brutta dall’altra con particolare riferimento alle sfide contro Croazia e Svizzera. Il principale responsabile del disastro azzurro è Luciano Spalletti. Poi a ruota Gabriele Gravina. Il Ct non è stato in grado di compattare il gruppo, nel corso della competizione ha portato tanta confusione tra cambi di modulo e di calciatori e soprattutto una mancanza di gioco preoccupante. Spalletti e Gravina sono rimasti ‘incollati’poltrona e hanno rispedito al mittente le voci di dimissioni.