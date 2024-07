Martinez molto vicino all’Inter fissata la data per le visite mediche

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) L’Inter sta per accogliere il suo nuovo portiere. Praticamente fatta per l’ingaggio di Josep, manca solo un ultimo dettaglio. ARRIVO IMMINENTE – L’Inter sta per accogliere il suo nuovo portiere: è praticamente fatta per l’ingaggio di Josep, in arrivo dal Genoa. L’ufficialità dell’operazione sembra essere solo una questione di ore, ma i tifosi nerazzurri possono già iniziare a sognare l’arrivo di un nuovo talento tra i pali.è atteso a Milano per leSITUAZIONE – Come riportato da SkySport 24 attualmente, manca solo l’ufficialità per l’approdo di Josepa Milano. Ciò che ritarda l’annuncio formale è un piccolo dettaglio contrattuale riguardante una percentuale destinata al club che lo ha cresciuto.