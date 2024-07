Lo screening prenatale non invasivo di Menarini basato sulle cellule circolanti nel sangue materno dimostra una elevata risoluzione per anomalie genomiche fetali tramite un semplice prelievo di sangue della gestante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) I dati presentati a Lisbona, in Portogallo, durante il congresso mondialeFetal Medicine Foundation (FMF) 2024no la potenzialità di una nuova tecnologia automatizzata non invasiva basata sunel plasmadi identificare unaconcordanza tra i profili genomici delleisolate e il risultato delle analisiottenute con procedure invasive. I risultati di un ampio studio di validazione clinicano che la tecnologia dinon invasiva (NIPT) sviluppata daSilicon Biosystems basata suè in grado di rilevare con precisione sia le varianti patogeniche del numero di copie localizzate nell'intero genoma fetale di dimensioni fino a 400Kb, sia le trisomie tradizionalmente indagate con gli