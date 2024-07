L’epopea delle Sorelle Fontana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Pierucci In estate unacose che preferisco è andare al cinema. O guardare film. Il momento perfetto è dopo la spiaggia, in quell’intervallo sospeso che ci accoglie quando si esce nuovamente per concludere la serata. Che sia all’aperto, in una sala o a casa è un intermezzo magico. Domenica sera ho rivisto un doc sulla monumentale sartoria romana. Parmigiane di origine hanno conquistato mondo e cinema. E la mente vola. Il loro abito ‘Pretino’ del 1956 indossato da Ava Garden è storia. Questa ispirazione torna ne ’La Dolce Vita’ di Fellini con un modello simile indossato da Anita Ekberg e ripensato da Piero Gherardi. Torna nella moda dove fino agli anni novanta è interpretato da Krizia a Ferrè fino a Giorgio Armani, Dolce e Gabbana e ovviamente Moschino.