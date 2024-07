La provocazione Per l’Autonomia differenziata il Sud riscopra la sua storia | i timori svaniranno

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024)è ormai legge con tutti i crismi, inclusa la promulgazione presidenziale senza alcuna obiezione. Di quello che sarà e che effetti dovrà sortire, speriamo di poter parlare tra qualche anno. Intanto, delle riflessioni. Tutti quelli che, almeno dal XVIII secolo, affacciarono ipotesi sull’unità d’Italia, non parlarono mai di unificazione e di “una e indivisibile”, ma di unità politica per affermare quella che si legge sull’Obelisco di Bitonto del 1734: Italicam libertatem, cioè l’indipendenza da stranieri. Divisa com’era in modo molto variegato, e non dal Congresso di Vienna del 1815 qualmente spacciò una propaganda, bensì all’incompleta conquista longobarda del 568, e con entità statali che non furono prive di meriti politici e militari e culturali, l’Italia poteva essere realisticamente confederata o federata.