La musica di Ditonellapiaga al debutto con le musiche di un film

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 luglio 2024) La sua carriera prosegue tra album e nuovi tourli, esi prende qualche soddisfazione anche sul piccolo schermo. La sua, infatti, farà da colonna sonora al prossimoin uscita su Amazon Prime Video. Un brano creato ad hoc per la storia che rappresenterà. Romantica, sincera, diretta ed esuberante: mix di caratteristiche che si incastrano tra di loro e delineano la personalità eclettica di. La cantante a qualche mese dall’uscita del suo ultimo album in studio lancerà prossimamente l’inedito che farà da colonna sonora a una delle prossime uscite di Amazon Prime Video. Il nuovo inedito diin un, foto Courtesy of Press Office – VelvetMagAnticipato dal singolo Fossi come te, che la vede in una veste più romantica e sensibile,ha segnato ufficialmente il suo ritorno discografico lo scorso 10 maggio quando ha pubblicato l’album Flash.