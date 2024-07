Il salvifico doppio turno in Francia e il dovere dell’elettore democratico

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 2 luglio 2024) Non c’è dubbio che ilsia l’unico sistema elettorale che può confermare ma anche correggere l’indicazione politica emersa al primo. Consente dunque maggiore libertà di scelta all’elettore, che al primovota il candidato che preferisce e al secondo o lo conferma o sceglie quello che può bloccare il più lontano da lui. Ha due colpi in canna, insomma. Politicamente, ilaiuta chi sa allearsi, anche se in funzione puramente anti: nel caso francese dopo lo choc del voto di domenica ha preso corpo le bloc, questa alleanza repubblicana macroniani-Fronte popolare per fermare il partito di estrema destra di Marine Le Pen ma in teoria potrebbe anche accadere il contrario, quindi di per sé non è vero che ilaiuta per forza la sinistra: è che i democratici possono estendere le loro alleanze mentre la destra più dei suoi confini non va.