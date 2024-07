Guidi | Sfide impegnative centro da riqualificare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Primo consiglio comunale a San Mauro Pascoli della nuova amministrazione guidata dal sindaco Morische ha detto in apertura di seduta: "Non sono pervenute rinunce o osservazioni per cui vengono confermati tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza eletti". Sono: Albert Alessandri, Tiziano Bianchini, Azzurra Barducci, Katia Casadei, Fausto Merciari, Enrica Stefani, Silvia Gori, Michele Rizzo, Lisa Maroni, Gianluca Evangelista e Riccardi Pieroni. Per la minoranza Simone Pascuzzi, Domenico Marseglia, Milena Marcantoni, Francesco Dellachiesa e Thomas Montanari. Capogruppo di maggioranza è stato eletto Gianluca Evangelisti e per la minoranza Simone Pascuzzi già candidato sindaco per ildestra. Ha continuato il sindaco Moris: "Alla base della nostra amministrazione le decisioni verranno prese di comune accordo con i cittadini.