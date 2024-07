Golf il John Deere Classic preambolo di un mese di fuoco Spieth torna sul luogo del primo successo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) È in arrivo la 53esima edizione dele, con solo cinque settimane rimanenti prima dei playoff della FedExCup, non c’è molto tempo rimasto per accumulare preziosi punti e garantirsi un posto nella post season. In Illinois si anticipa un periodo assai denso di impegni importanti per il PGA Tour: Open Championship, Olimpiadi, playoff e Presidents Cup, che arriveranno tutti a stretto giro di posta. Il percorso del TPCRun è un meraviglioso par 71 fondato nel 1998. C‘è un’atmosfera d’altri tempi nel campo, che ospita il circuito americano fin dal lontano 2010, con molte opportunità di birdie ma anche scenari di rischio/ricompensa. L’anno scorso, con una mirabolante domenica chiusa in 62 colpi, a trionfare è stato Sepp Straka, con l’austriaco che con quella prestazione ha lanciato definitivamente la sua candidatura per poi essere effettivamente convocato, e grande protagonista, alla Ryder Cup di Roma.