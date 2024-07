Giacomo Bozzoli in fuga dopo la conferma dell’ergastolo | Ha ucciso lo zio Mario e gettato il corpo nel forno della fonderia di famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) La Corte di Cassazione hato la condanna all’ergastolo per, accusato dell’omicidio dello ziodistruzione del suo cadavere neldia Marcheno, Brescia, l’8 ottobre 2015. Tuttavia, quando i carabinieri si sono recati presso la sua abitazione sul Lago di Garda per eseguire l’arresto, non lo hanno trovato: il 36enne si è dato allae le ricerche sono ancora in corso. Nel tardo pomeriggio di lunedì, i giudiciprima sezione penaleCorte di Cassazione, presieduta da Giuseppe Santalucia, hanno riil ricorso presentato dai legali dicontro la sentenzaCorte d’Assise d’Appello di Brescia del 17 novembre 2023. La sentenza d’appello avevato la condanna emessa dalla Corte d’Assise il 30 settembre 2022, che aveva inflitto al’ergastolo con l’isolamento diurno per un anno.