Franco Carboni visite mediche complete River Plate-Inter è tutto fatto! – TS

(Di martedì 2 luglio 2024) Nuova pagina di storia per: è praticamente fatta per il. Di seguito i dettagli sullee la formula accettata dall’. È FATTA – Mentre si discute del futuro di Valentin, ora impegnato in Copa America con l’Argentina, il fratello –– si impegna in una nuova avventura all’estero. Dopo un periodo al Monza lo scorso anno e quello alla Ternana nell’ultima stagione, il classe 2003 è ora pronto ad approdare al. Il club argentino ha corteggiato insistentemente l’per riuscire ad otteneree adesso l’operazione è praticamente completata. L’argentino, infatti, ha effettuato già lecol club di Buenos Aires, dove andrà in prestito per un anno e mezzo.