Evasione fiscale e abusi sessuali Alberto Genovese torna in Tribunale a Milano

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 –in aula. L’ex imprenditore del web, già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per avere drogato e violentato due giovani, questa mattina si è presentato inper il filone d’inchiesta relativo all’accusa diper 4 milioni e 300mila euro.(che ha già saldato i conti col fisco) punta a patteggiare una pena di 10 mesi convertiti in 75mila euro di sanzione pecuniaria. Una proposta che, con il parere favorevole della Procura di, è stata avanzata nel corso dell’ultima nell'udienza davanti al gup Chiara Valori. La decisione è attesa per oggi. Secondo le indagini della Guardia di finanza, coordinate dai pm diPaolo Filippini e Rosaria Stagnaro, l'ex imprenditoreavrebbe usato una holding per evadere, gestire i flussi finanziari derivanti dalle sue attività e partecipazioni societarie e per provvedere al reperimento delle risorse necessarie per le sue esigenze personali, come l'acquisto e la ristrutturazione della villa a Ibiza.