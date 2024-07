Elezioni nel Regno Unito i laburisti verso una vittoria senza precedenti?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 2 luglio 2024) Giovedì 4 luglio urne aperte nelper lepolitiche anticipate che il premier conservatore Rishi Sunak ha convocato lo scorso maggio. Come avvenuto lo scorso anno in Spagna, come ora accade in Francia, dove il prossimo 7 luglio si svolgerà il secondo turno di ballottaggio delle legislative. Ma mentre Oltralpe è già certificata la, quantomeno al primo turno, dell’estrema destra, in Gran Bretagna, dove i cittadini eleggeranno i 650 nuovi membri della Camera dei Comuni, è la sinistra moderata deia essere ampiamente favorita nei sondaggi. Leanticipate nelsi tengono 6 mesi prima rispetto alla scadenza naturale della legislatura. I Tories, il partito conservatore del primo ministro Rishi Sunak, rischia di rimediare un cocente sconfittaappello.