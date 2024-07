Cos’è AI Metamorphosis il programma globale da 4mld di NTT Data Italia

Leggi tutta la notizia su fmag

(Di martedì 2 luglio 2024) NTTha annunciato nelle scorse ore ilArtificial Intelligence, che mira a rivoluzionare il modo di lavorare delle impresene attraverso l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale (AI). L’obiettivo è un cambio di paradigma, una trasformazione che deve abbracciare tutta l’organizzazione aziendale – dal modello organizzativo interno, ai modelli di business, all’offerta per i clienti – superando il mero concetto di riduzione di costi e concentrandosi sul miglioramento delle performance, esplorando possibilità non percorribili prima della diffusione dell’AI. Perché è importante l’investimento in AIQuesta iniziativa fa parte di una più ampia strategiache a partire dal 1° Aprile di quest’anno ha visto confluire le attività di NTTe NTT Ltd.