Contro le destre tutti insieme allarmatamente La lettura di Cangini

(Di martedì 2 luglio 2024) La travolgente avanzata del Rassemblement National in Francia e la probabile vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti hanno fatto scattare anche in Italia la consueta chiamata alle armi di tutte le forze alternative alle. Un vibrante appello all’unità che sembra aver fatto sfumare di colpo ogni divergenza politica, ogni differenza culturale, ogni antagonismo personale. La segretaria del Pd Elly Schlein e il capo della minoranza interna Stefano Bonaccini parlano oggi un’unica lingua e teorizzano un’identica strategia. Una strategia che, in verità, sa tanto di tattica. Serve un campo largo? Macché, larghissimo! Ecco la strategia. La predicano, ormai. E chi non lo dice presto lo dirà. C’è infatti da credere che, dopo la debacle delle europee, il clima imperante da ultima spiaggia democratica consentirà alle forze centriste, ex terzopoliste calendian-renziane, di giustificare un radicale cambio di rotta fino a rassegnarsi ad orbitare strutturalmente attorno al detestato Pd, a sua volta auspicabilmente alleato col disprezzato Conte, con l’ideologico Bonelli, con la traditrice Bonino, con l’illiberale Fratoianni