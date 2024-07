Com' è profondo il mare a Cascina concerto spettacolo dedicato a Lucio Dalla

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - In occasione della rassegna "Metti una sera a", Sabato 6 luglio alle ore 21.30 in Piazza dei Caduti asarà in scena “Come èilad ingresso libero. Tre artisti, provenienti da percorsi e strade diverse, si incontrano per omaggiare le canzoni, l'ironia e la poesia di.Luca Guidi, Giulia Pratelli e Giorgio Mannucci hanno un legame molto forte con la musica del cantautore bolognese, consolidato nel tempo e raccontato in alcune delle loro canzoni. Ognuno a suo modo e in punta di piedi, i tre cantautori interpretanonelle sue diverse sfumature. Come èil, Anna e Marco, Futura, Cara sono solo alcuni dei capolavori rivisitati in questo, che fa luce anche su brani meno famosi ma fondamentali per provare a scoprire tutte le caratteristiche di uno dei padri della musica italiana.