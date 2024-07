Caterina Piatti in A1 | Sono ambiziosa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) La serie A1 di basket femminile come regalo per i suoi diciotto anni. Dopo aver raggiunto da meno di un mese la maggiore età, infatti, la cestista scandianeseapproda nella massima serie firmando un contratto che la lega alle padovane del San Martino di Lupari. Pivot di 194 centimetri,è reduce da un quadriennio a Costa Masnaga dove è stata impegnata fra settore giovanile e prima squadra di A2 e B, nonostante la giovanissima età. Con la maglia della cantera lombarda ha collezionato un palmares di tutto rispetto: nel 2021 vince la Coppa Italiana Under 18, nel 2022 conquista lo Scudetto Under 19 e il secondo posto Under 17, nel 2023 il secondo con l’Under 19 e il terzo con l’Under 17, nel 2024 il secondo con l’Under 19.