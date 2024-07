Buchanan si tratta di una frattura! Tempi di recupero lunghi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 2 luglio 2024) Per Tajonpeggio di così non poteva andare. Il giocatore dell’Inter infortunatosi con il Canada ha ricevuto la notizia dopo gli esami iniziali. Matteo Barzaghi su X definisce il caso. INFORTUNIO – Tajonha concluso ufficialmente la Copa America. Non solo, il giocatore salterà anche i primi mesi di campionato in Italia, idisaranno piuttosto. L’infortunio rimediato in allenamento con il Canada è il peggiore possibile tra quelli che erano probabili. L’esterno ha subito unadella tibia, ci sono conferme a Milano sulle condizioni pessime del calciatore. Simone Inzaghi dovrà fare a meno perciò diper tantissimo tempo, la dirigenza dovrà riflettere sul da farsi sul mercato. Cambiano completamente gli equilibri sulle fasce in questo modo.