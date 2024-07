Autonomia Zaia scrive al governo per avviare la trattativa e incita il Sud | Gemelliamoci

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 2 luglio 2024) Con una lettera inviata alla premier Meloni e al ministro Calderoli, il governatore del Veneto Lucaha formalmente chiesto il riavvio dellacon ilper l’differenziata. “Primo obiettivo portare a casa quelle funzioni delegate delle nove materie non Lep che è possibile gestire in forma decentrata”, ha spiegato, riallacciando i fili di un discorso che si era aperto con il preaccordo siglato ai tempi delGentiloni. Un “dettaglio” che continua a sfuggire alla sinistra, la quale con memoria corta e faccia bronzea rilancia gli allarmi sulla riforma, promulgata per altro a tempo di record da Sergio Mattarella. “È necessario contrastare in tutti i modi l’attuazione di questa legge”, ha detto il capogruppo al Senato del Pd, Francesco Boccia, chiamando a raccolta “il fronte referendario, sia a livello di partiti, associazioni, società civile e parti sociali, sia sul fronte delle 5 regioni che governiamo e che possono fare la richiesta”.