Aereo investito da una turbolenza | 30 feriti Il video del panico a bordo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Momenti di puro, quelli vissuti su unAir Europe decollato da Madrid e diretto a Monte. Il volo UX88 che stava raggiungendo L’Uruguay improvvisamente è stato dirottato verso il Brasile per via di una violenta. L’incidente ha causato 30tra i passeggeri e l’equipaggio. Il pilota è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza a Fortaleza. Sul web sono diventati virali le immagini registrate da alcuni passeggeri, che hanno documentato alcune delle fasi di terrore vissute a. I passeggeri che hanno subito ferite più gravi sono stati immediatamente trasportati negli ospedali locali per ricevere le cure necessarie, mentre altri con ferite minori sono stati assistiti sul posto.