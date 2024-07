Usa all’Ambasciata italiana una mostra sulla Marina Militare

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo la tappa al Palazzo di Vetro, Quartier Generale delle Nazioni Unite a New York, sarà l’Ambasciata d’Italia a Washington, a ospitare dal 28 giugno all’11 luglio 2024 lache celebra la storia e i valori della.L’esposizione, dal titolo ‘Ocean Stories. The Italian Navy exhibition’, co-organizzata dallae l’Ambasciataa Washington di cui l’Ambasciatore Mariangela Zappia , in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura, propone un percorso multimediale e immersivo, ideato e realizzato da Magister Art, industria creativa e culturale per la valorizzazione degli asset del Paese. Il cuore dellaè dedicato alla Nave scuola Amerigo Vespucci, definita dalla portaerei americana USS Independence, in uno storico incontro, come la “nave più bella del mondo”, il cui navigare diventa metafora di un racconto universale: il vascello non è solo ambasciatore dell’Italia nel mondo, ma portatore di valori quali uguaglianza tra i popoli, inclusione, educazione, formazione, solidarietà e accoglienza.