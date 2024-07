Un anno dal Codice dei contratti pubblici Il punto di vista della Fondazione Inarcassa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 1 luglio 2024) Dopo quasi sette anni, a luglio 2023 il vecchiodeiè andato in pensione, lasciando il posto a un testo normativo fresco di titolo. Tra dubbi e incertezze iniziali, dopo undalla sua entrata in vigore, adesso gli attorifiliera possono finalmente trarre un primo bilancio. In qualità di professionisti tecnici, che svolgono incarichial serviziocollettività, riteniamo sia necessario segnalare alle istituzioni alcuni aspetti da migliorare. E lo facciamo perchéè, sin dalla sua costituzione, undi riferimento per tutti gli architetti e ingegneri liberi professionisti, partecipando a tavoli tecnici con il fine di formulare proposte che siano di indirizzo per il legislatore.