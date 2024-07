Tumore della mammella metastatico la cura che potrà evitare la chemioterapia

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 1 luglio 2024) Unasu misura. Anche quando ilè in fase avanzata e magari ha già dato metastasi. È questo l’obiettivo dell’oncologia, che sempre di più riesce a differenziare una determinata forma tumorale dalle altre, che pure colpiscono lo stesso organo. Per le forme che si sviluppano nel tessuto, nel 2023 ci sono state poco meno di 56.000 nuove diagnosi, i passaggi per controllare al meglio la lesione e le cellule che la determinano sono sempre gli stessi. La prima regola è arrivare presto, sfruttando i controlli, dall’autopalpazione allo screening, con percorsi che sono ovviamente diversi da donna a donna nelle varie età. e poi. Poi occorre capire le caratteristiche delle unità neoplastiche, che possono cambiare. Per arrivare infine al trattamento mirato in base a queste peculiarità invisibili delle cellule neopplastiche.