Tour de France 2024 start list e favoriti | Pogacar contro un acciaccato Vingegaard chi farà tris?

(Di lunedì 1 luglio 2024) Manca sempre meno al via della 111ª edizione delde. Si inizia sabato 29 giugno con la storica partenza da Firenze percorrere 3498 km in quattro paesi diversi (Francia, Italia, Monaco, San Marino) fino all’arrivo a Nizza (prima volta non a Parigi, causa Olimpiadi) il 21 luglio. Tadej(UAE Emirates) si presenta ai nastri di partenza da favorito anche a causa dell’incertezza che regna sulle condizioni di Jonas(Team Visma), che da pochi giorni ha annunciato la sua presenza al. Entrambi puntano alla terza vittoria nella Grande Boucle e non sembrano esserci avversari in grado di impedirglielo. Lo sloveno in particolare punta anche alla doppietta Giro d’Italia-de, accoppiata che manca dal 1998 con l’impresa di Marco Pantani.