(Di lunedì 1 luglio 2024) Laspagnola ha rifiutato di concedereal leader indipendentista Carles, in esilio dopo il fallito tentativo di secessione della Catalogna nel 2017, e ha mantenuto il mandato di arresto nei suoi confronti. Laspagnola ha rifiutato di concedereal leader indipendentista Carles, in esilio dal 2017 “Il giudice dellaha emesso oggi un’ordinanza in cui dichiaranon applicabile al reato di appropriazione indebita nel caso contro l’ex presidente della Generalitat Carles”, ha precisato lain un comunicato diffuso oggi. Tale decisione è impugnabile entro tre giorni dalla notifica alle parti, precisa il documento. Il 30 maggio, il parlamento spagnolo ha adottato una legge di amnistia per i separatisti catalani, il prezzo che il primo ministro socialista Pedro Sßnchez ha dovuto pagare per tornare al potere a novembre grazie al sostegno dei due partiti separatisti catalani, che in cambio hanno preteso questa misura.