Sicilia operaio morto travolto da un camion che faceva manovra

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 1 luglio 2024) Questa mattina a Comiso si è verificato un tragico incidente sul lavoro in cui ha perso la vita Antonino Giompiccolo, un uomo di 53 anni. L’episodio è avvenuto nel piazzale dell’azienda vinicola Avide, situata sulla strada provinciale Comiso Chiaramonte, a circa due chilometri dal centro abitato di Comiso.Leggi anche: Torino emergenza maltempo: alberi sulle auto, grandine e allagamenti Giompiccolo stava assistendo l’autista di un Tir durante una complessaper uscire dal piazzale e immettersi sulla strada. Nonostante fosse un’operazione che l’uomo aveva già eseguito molte altre volte, questa volta è statodalle ruote posteriori del. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora da chiarire, poiché l’azienda non è dotata di telecamere di sicurezza e nessuno si è accorto di quanto accaduto, tranne l’autista del Tir, un uomo originario di Benevento che lavora per una ditta campana.