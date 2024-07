Roma | ufficiale l’acquisto di Buba Sangaré dal Levante

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Laha annunciatodi, primo rinforzo in questa sessione di calciomercato estivo. Questa la nota del club giallorosso: “L’ASè lieta di annunciaredidala titolo definitivo. Difensore esterno classe 2007 – di piede destro – nato in Spagna ad Elche e di origini maliane,vanta già presenze in Liga e Coppa del Re, collezionate proprio con il. Con la rappresentativa spagnola, invece, ha partecipato all’Europeo di categoria under 17. Benvenuto a!“.didalSportFace. .