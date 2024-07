Rogo a Verdello 17 sfollati e case inagibili per settimane | Poteva finire molto peggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 1 luglio 2024). “La cosa più importante è che nessuno si sia fatto male,”. Così il sindaco diFabio Mossali dopo l’incendio scoppiato ieri mattina (domenica 30 giugno) in una palazzina in via Leonardo da Vinci. Il, divampato alle prime luci dell’alba, avrebbe anche potuto avere un esito ben diverso: “Un incendio che si sviluppa mentre le persone dormono comporta un rischio ancora maggiore: fortunatamente un residente ha sentito l’odore del fumo e hanno chiamato subito i Vigili del fuoco”. Le squadre dei pompieri – accorse dalle centrali di Dalmine, Bergamo, Zogno, Gazzaniga e Romano di Lombardia – hanno terminato il loro intervento nel primo pomeriggio di domenica. Il tetto dell’edificio è stato completamente distrutto dalle fiamme.