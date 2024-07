Maltempo e siccità a Fano la risposta c’è | Facciamo al più presto un invaso

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 –in agguato per domani e mercoledì. Il rischio di esondazioni di fiumi e torrenti è sempre molto alto. Come il sindaco di Urbino Gambini ha posto il problema alla prima uscita dopo le elezioni, “serve unal piùper motivi idrici e di contenimento degli effetti delle piogge”, oggi il sindaco di Pesaro Andrea Biancani è sulla stessa linea dicendo di “mobilitarsi il prima possibile per realizzare l’nel nostro Appennino”. Spiega: “Gli eventi atmosferici pericolosi sono diventati la normalità. Non è normale continuare a perdere l’acqua delle piogge perché non abbiamo abbastanza bacini di accumulo in un periodo in cui l’acqua non c’è”. “I bacini idrici inoltre – dice – sono molto importanti perché evitano i danni legati alle alluvioni in quanto riducono anche le piene dei fiumi.