L’irrilevanza di Meloni e i peli della Rackete | cartoline da Bruxelles

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 1 luglio 2024)die idaDisclaimer: questo è un articolo di opinione che riflette l’idea personale dell’autore e che non ha subito alcuna revisione o modifica da parte di Termometro Politico. La partita per il rinnovo dei vertici UE si è chiusa nei giorni scorsi con la magra figura rimediata dall’Italia, unico dei 27 Paesi dell’Unione a non votare per nessuna delle tre figure indicate per i cosiddetti top jobs e dunque condannato al, tra gli strepiti di Giorgia. Ma la settimana appena trascorsa è anche quella che ha visto il debutto nelle istituzioni europee di alcuni dei personaggi più incredibili e farseschi che la sinistra italiana ed europea abbiano partorito negli ultimi decenni: parliamocacciatrice di nazisti Ilaria Salis, del sindaco di Riace e paladino dei migranti Mimmo Lucano e dell’attivista tedesca Carola, balzata agli onori delle cronache nel 2019 per aver condotto nel porto di Lampedusa 42 migranti a bordonave di salvataggio “Sea-Watch 3” forzando il blocco imposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini.