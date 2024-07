Le previsioni meteo per martedì 2 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 1 luglio 2024) Roma Nubi sparse e schiarite al mattino ma con tempo asciutto. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di isolati acquazzoni o temporali, specie sui settori interni. Ampie schiarite dalla serata. Temperature comprese tra +19°C e +32°C. Lazio Nubi sparse e schiarite al mattino ma con locali fenomeni solo al confine con l’Abruzzo. Instabilità in aumento nel pomeriggio sulle zone interne con acquazzoni e temporali sparsi. Migliora ovunque dalla serata con ampi spazi di sereno. NAZIONALE AL NORD Al mattino attesi cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio attesi rovesci sui rilievi alpini e sulle alte pianure del Triveneto, tempo invariato altrove. In serata ancora piogge e temporali sui settori alpini e prealpini, con nuvolosità in progressivo aumento.